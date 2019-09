Toluca: 50% de policía, no apta para usar arma

[email protected]

Toluca, Méx.— El director de Seguridad Pública y Tránsito de Toluca, Roberto Valdés García, reconoció que 50% de la corporación no es apta para decidir sobre el uso del arma de fuego y responder en situaciones de riesgo, porque la mayoría desde hace más de un año no tuvo capacitación, mientras que 25% más de los elementos son personas de la tercera edad que esperan jubilarse.

“Tenemos que volverlos a capacitar en ese sentido, porque aunque han estado sujetos al control de confianza, tenemos un rezago importante en ese sentido (...), pero cuando los enviemos a esta nueva instrucción de entrada tenemos que asegurar que pase el examen de control y confianza, pero se ha dado el caso de personas que las saben manejar pero no tienen el perfil sicológico porque no hay un dominio adecuado de las situaciones”, admitió.

En entrevista, dijo que al menos la mitad de los 900 policías, pese a que pasaron el examen de control y confianza, no están preparados sicológicamente para determinar el momento en que deben usar su armamento.

Afirmó que es urgente especializar a los uniformados sobre todo en el manejo de armas, porque en algunos casos desde hace años no han acudido al stand de tiro y otros, pese a que saben armar y desarmar el equipo en segundos, no tienen el criterio para definir cuándo deben utilizar un arma.

Más prácticas. Algunos elementos dicen que la última vez que hicieron prácticas de tiro, sólo usaron tres cartuchos, subrayó el director, además según los perfiles no están aptos para decidir sobre el momento en que deben utilizar su equipo.

Valdés García afirmó que es urgente renovar a la policía, porque admitió que la Academia municipal no brindó la capacitación necesaria a los uniformados en años anteriores; sin embargo, rechazó que tengan considerado despedir a quienes no muestren destreza en el manejo del equipo en los próximos cursos de capacitación, y tampoco a adultos mayores, “porque no se trata de perjudicar a nadie”, sino de mejorar resultados.

El director aclaró que muchos de los agentes se encuentran en vías de jubilación y no están operando sino están asignados a funciones administrativas relacionadas con el servicio público, pues incluso hay algunos con 28 o 33 años de servicio.

“Hay quienes tienen problemas de salud, por ejemplo diabetes, los triglicéridos que les afectan a la vista, por lo mismo que no se había hecho una renovación constante de la corporación pasó esto. Lo más normal es que un policía se jubile, pero el problema es cuando no fue renovada la corporación de manera constante”, detalló el funcionario.

Dijo que tienen formación inicial para cadetes que comenzó el miércoles, para la que se inscribieron alrededor de 80 personas, con la finalidad de incorporarse a la nueva policía; pero es permanente la capacitación para la Cadena de Custodia, el Sistema Acusatorio Penal, entre otros aspectos.