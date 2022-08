Tlalnepantla habilita la Ventanilla Digital Única de Trámites Digitales para facilitar el pago de impuestos

El municipio de Tlalnepantla implementó la Ventanilla Digital Única de Trámites Digitales para facilitar la expedición de certificaciones administrativas y el pago de impuesto de adquisición de bienes inmuebles por medios electrónicos, con lo cual, las autoridades buscan acabar con la burocracia, gestores e intermediarios que generan corrupción.



En un comunicado, el ayuntamiento indicó que con esta medida se convierte en pionero a nivel nacional al impulsar este programa, además de ser el primero en el Estado de México.



El presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado aseguró que la Ventanilla Única acabará con los trámites engorrosos en las notarías para la obtención de certificaciones como de no adeudo, y se quitan los obstáculos a quienes buscan invertir en el municipio para lograr el desarrollo económico local.



"Tenemos toda la intención de marcar diferencia y no tenemos problema del riesgo porque sabemos que el riesgo va con el profesionalismo, con la responsabilidad, la seriedad que implica ser funcionario. No improvisamos, no inventamos, cuando hay una decisión, una solicitud cuando es obligada y necesaria, más porque el expedir pronto una solución que genera ingresos, tenemos esa tarea de poder participar. Que esta ventanilla sea para el bien de quienes servimos, que es la ciudadanía", afirmó.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Notarios del Estado de México, Rosa María Montiel Bastida, destacó el compromiso del alcalde.



"Me congratulo en mencionar que este día será memorable para el municipio de Tlalnepantla y para el Colegio de Notarios del Estado de México porque hoy constituirá el importante precedente y será ejemplo a nivel municipal, estatal y nacional de lo que puede hacerse cuando existe una preocupación real por cumplir con la encomienda que tiene una administración municipal responsable, consciente y sensible, y sobre todo a resolver de manera innovadora y eficaz una necesidad que se ha vuelto urgente", sostuvo.



En su oportunidad, Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México , resaltó que el gobierno municipal tiene visión para mejorar los trámites de quienes quieren invertir en Tlalnepantla, que es la segunda mayor economía del territorio mexiquense al aportar 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).



"Buscamos gobiernos que no frenen con sus acciones la inversión, eso buscamos de todos los gobiernos. Esperamos que el resto de los municipios hagan lo que les toca, no nos podemos dar el lujo, en estos momentos, que el desarrollo se vea frenado por el burocratismo", puntualizó.



De igual manera, el presidente Municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, y la presidenta del Colegio de Notarios del Estado de México, Rosa María Montiel Bastida, pusieron en marcha la Campaña de Regularización de la Propiedad 2022 "Mí Casa es Mía", con lo que la población obtenga su título de propiedad a precios accesibles, el traslado de dominio y la regularización de su vivienda.

