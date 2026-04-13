Familias completas y grupos de amigos se dieron cita este domingo en el Zócalo para aprovechar el último día de las vacaciones de Semana Santa y recorrer las actividades del Festival “Ciudad de México, Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas”.

Atraídos por la exhibición del tenango más grande del mundo, así como por los distintos stands de comida tradicional y artesanías, los asistentes recorrieron la plancha de la Plaza de la Constitución antes del regreso a clases.

Frente al tenango originario de Hidalgo, con bordados coloridos que representan la flora y fauna, asistentes se acercaron para tomarse fotografías, grabar videos y conversar sobre la pieza.

Leticia García y Magdalena García, hermanas originarias de la Ciudad de México, dicen que acudieron al Centro Histórico especialmente para conocer esta artesanía, ya que desde hace algunos años toman clases para elaborarlos.

“Quisimos venir porque ya es el último día y también porque nuestras nietas regresan a la escuela, entonces era el momento perfecto”, comentan.

Gabriela Orozco, residente de la alcaldía Cuauhtémoc, llegó alrededor de las 13:00 horas y buscó el mejor ángulo para tomarse una fotografía con el tenango monumental, el cual calificó como impresionante por su tamaño y nivel de detalle.

“Está hermoso, no había visto algo así de grande; cada figura tiene muchísimo trabajo y eso lo hace aún más especial”, refiere.

Verónica, quien también se tomó fotografías en el lugar, dice que decidió visitar el centro de la capital antes del regreso a clases (este lunes 13 de abril) pues ella es maestra. “Es algo increíble, yo creo que es un buen cierre”, dijo.

En el lugar había diferentes stands donde se presentaban comidas, bebidas, muñecas, bolsas, blusas y otros artículos creados por manos artesanas indígenas.

Sobre la plancha del Zócalo, culminó el desfile de comunidades indígenas y comparsas.

Cientos de locales y turistas se acercaron a bailar, tomar algunas fotografías con las personas que lucían sus vestimentas tradicionales.

Álvaro Pérez, quien acudió desde el Estado de México junto a su familia, recorrió todo el desfile que inició en Plaza Tlaxcoaque y terminó en la Plaza de la Constitución.

“Me encantan todas las expresiones de arte, y el poder ver esto me da mucha alegría”, expresa el visitante a la feria que también culminó ayer domingo.

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