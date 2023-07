El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, aclaró que no hubo ningún acuerdo o pacto con Xóchitl Gálvez para que ella busque la Presidencia y él la Jefatura de Gobierno, pues fue una definición de la senadora.

Y es que ambos habían alzado la mano para buscar la candidatura en la Ciudad de México, pero el 26 de mayo se reunieron y días después la legisladora destapó su aspiración presidencial.

“Ese día que nos reunimos platicamos largo y tendido sobre la Ciudad, y al final ella me preguntó abiertamente cómo la veía para el tema de la Presidencia…, y previo a que se registrara me marcó. La verdad no es como un acuerdo, sino una definición que ella tomó… las últimas encuestas nos ponían como los punteros y estábamos construyendo cómo nos íbamos a poner de acuerdo, esa fue la plática, y yo le agradecí la llamada porque veníamos platicando sólo de la ruta en la Ciudad de México”, subrayó.

En este sentido, el panista aseguró que una vez que se definan los tiempos en la alianza opositora, decidirá si pide licencia temporal o deja el cargo definitivamente para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno.

“Yo voy a esperar cómo viene la convocatoria, cómo esta dispuesta la convocatoria y en ese caso, claro, yo en el momento en que haya una convocatoria clara, que haya reglas en ese sentido, tomaré la decisión, ya sea de tomar una licencia o separarme del cargo definitivamente”, apuntó.

Aseguró que en vísperas de una posible candidatura, las acusaciones sobre el caso de corrupción inmobiliaria en la alcaldía le hacen “lo que el viento a Juárez”, pues no le han encontrado, ni le van a encontrar nada.

En este sentido, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador la publicidad gratuita que le hizo en su conferencia mañanera, al haberlo “destapado” como candidato a la Ciudad, aunque le pidió que se serene y se tome un té de tila, “porque le vamos a ganar”.

También dijo que ante el incremento de hechos violentos en el país y en la Ciudad de México, lo que se requiere es un modelo como el de Blindar BJ, el cual ha dado buenos resultados.

“Estamos en la ruta correcta, los traemos nerviosos, que sigan nerviosos y vamos a seguir dando resultados el poco o mucho tiempo que nos quede en Benito Juárez”, enfatizó.