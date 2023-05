El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, exhibió en video el cambio de discurso que ha tenido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el tema de seguridad en aquella demarcación.

A través de sus redes sociales, el alcalde mostró fragmentos de algunos discursos que tuvo la mandataria capitalina hace años, en donde hablaba bien de la estrategia de seguridad implementada por su administración.

“Y hemos estado coordinado muy bien con el alcalde Santiago Taboada y en particular en los temas de seguridad… hoy no tengo nada más que felicitarlos por el trabajo que se ha hecho aquí en la alcaldía Benito Juárez porque cuando uno asume con liderazgo la tardes de seguridad en su alcaldía, y la coordinación de las distintas fuerzas, no sólo policiacas, sino de gobierno, de participación ciudadana, entonces se puede coordinar adecuadamente a los gabinetes” se le ve y escucha decir a la mandataria capitalina en 2019.

En contraste, el video mostró lo dicho por Claudia Sheinbaum hace unos días en donde señala que esta seguridad en la demarcación es gracias al trabajo de la Fiscalía capitalina.

La estrategia #BlindarBJ ha demostrado con éxito su efectividad para mantener la seguridad en #BenitoJuárez. Hace 2 años @Claudiashein se expresaba muy bien de los logros que alcanzamos, pero ahora resulta que… pic.twitter.com/MPsUiURmS1 — Santiago Taboada (@STaboadaMx) May 17, 2023

“Hablan de la seguridad en la Alcaldía Benito Juárez, como si la atribución de la seguridad en una alcaldía fuera del alcalde; y, al mismo tiempo, critican a la fiscal general de Justicia, si no fuera por la fiscal general de Justicia y su trabajo para pacificar y disminuir los índices delictivos, Benito Juárez no tendría los indicadores que tiene. Que, por cierto, además su reducción no es tan grande como en otras alcaldías”, aseveró la jefa de gobierno.

El video de Santiago Taboada va acompañado del siguiente mensaje: “La estrategia #BlindarBJ ha demostrado con éxito su efectividad para mantener la seguridad en #BenitoJuárez. Hace 2 años @Claudiashein se expresaba muy bien de los logros que alcanzamos, pero ahora resulta que…”.



