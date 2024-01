El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, llamó a Morena y al Gobierno de la Ciudad de México a recoger las toneladas de basura electoral que dejaron en calles de la demarcación tras el periodo de precampañas.

El panista expuso que debido a las toneladas que se acumularon, los servicios urbanos de la alcaldía no son suficientes para recoger toda la propaganda que dejaron abandonada en la vía pública.

“Nos dejaron basura, hasta personajes que ni siquiera están registrados para participar en precampañas”, sostuvo Tabe, quien aseguró que son miles de lonas y pósteres que no fueron retirados por los precandidatos del partido guinda.

“Los servicios urbanos de la alcaldía no son suficientes para recoger el basurero que nos dejaron, ya se acabaron sus precampañas”, puntualizó el alcalde.

Tabe criticó el gasto excesivo de dinero en publicidad por parte de Morena durante este periodo electoral, mientras que las escuelas públicas —administradas por el gobierno federal— carecen de apoyo para mantenimiento.

“Sí hubo dinero para eso, pero no hubo para las escuelas públicas, no hubo dinero para las medicinas, no hubo dinero para los hospitales, no hubo dinero para recursos extras para la seguridad”, lamentó.

Dijo que el problema de la basura electoral que dejó Morena afecta a los vecinos y vecinas de Miguel Hidalgo, pero también a las y los habitantes de toda la Ciudad de México, pues se estima que son cientos de toneladas de propaganda que dejó Morena abandonada en toda la capital.

“Ahora, nosotros como alcaldía, necesitamos recoger toda la basura que nos deja Morena en las calles y es muy importante que el Gobierno de la Ciudad, y hacemos un llamado muy respetuoso al jefe de Gobierno, nos ayude a recoger la basura que dejaron”, finalizó.

Felicita a diputados por votar contra la ratificación de Godoy

Por la mañana, el alcalde dijo que se le inventó una investigación luego de que se manifestara en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, por lo que consideró que no debía seguir en el cargo.

Tras darse la votación en el Congreso de la Ciudad de México, donde no se logró la mayoría calificada y, por lo tanto, Godoy Ramos no fue ratificada en el cargo otros cuatro años, Mauricio Tabe felicitó a los diputados de oposición por haber resistido a la intimidación y a los ataques del gobierno para mantener su negativa e hizo hincapié en su congruencia y valentía.