Los Reyes La Paz, Méx.— El servicio de urgencias en el Hospital General de Zona (HGZ) 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue suspendido desde la noche del lunes luego de que se inundara, debido a que la corriente que bajó de la parte alta de la Sierra de Santa Catarina, perteneciente a la alcaldía Iztapalapa, derribó la barda perimetral del estacionamiento.

La fuerte lluvia que se registró la noche del lunes en esa zona del Valle de México provocó afectaciones en diversos puntos, lo que saturó los sistemas de drenaje y las instalaciones del IMSS resultaron con daños, lo que impidió al personal médico brindar asistencia desde ese momento.

A los pacientes que llegaron a urgencias la mañana del martes los vigilantes de la puerta les informaron que no había servicio porque había un “caos” por la anegación que sufrió esa zona del hospital, así como la sala de espera, por lo que no podían ingresar.

“Venimos de Neza, traemos a mi mamá a urgencias, pero no nos permitieron entrar porque nos dijeron que se inundaron ayer en la noche por la lluvia, pero tenemos cita con su doctor, entonces, vamos a ver si nos dejan entrar porque vamos a otro consultorio, no a urgencias”, contó Adrián, familiar de una derechohabiente.

“No están dejando entrar a nadie a urgencias, yo tengo a un familiar internado y estoy esperando al doctor que me llame para que me dé informes de su estado de salud, pero no me dejaron pasar porque están limpiando y desinfectando toda la parte baja que se inundó en la noche [del lunes]”, relató el familiar de otro paciente.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, dijo que no hubo lesionados y estimó que tras concluir labores de desinfección, el servicio pudiera reanudarse la noche de este martes.

“Está ahora el levantamiento de reporte de daños, sobre todo de algunos equipos médicos, un área de rayos X que también hubo ingreso de agua, no sabemos todavía si hubo afectación de equipo, pero el tema tanto de la barda y también la del drenaje, el agua fue demasiada y no era suficiente lo que se iba yendo por las alcantarillas, afortunadamente no hubo ninguna pérdida, ninguna persona lesionada”, indicó el directivo durante la conferencia en Palacio Nacional, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Afectaciones en el oriente

La tromba también ocasionó anegaciones en varias zonas de Los Reyes La Paz, entre ellos la carretera federal México-Texcoco, así como en varias colonias, como El Pino, Hank González, Valle de Los Reyes, La Magdalena Atlicpac y el fraccionamiento Floresta.

En Nezahualcóyotl, la tormenta provocó anegaciones en las colonias Las Águilas, Metropolitana Segunda Sección, El Sol y Vicente Villada. Más de 600 servidores públicos del ayuntamiento, encabezados por el alcalde Adolfo Cerqueda, participaron en el operativo de ayuda a la población.

Elementos del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcóyotl (ODAPAS), Servicios Públicos, Bomberos y Protección Civil realizaron desazolve, limpieza y retiro de residuos en las calles y viviendas afectadas.

También se reportaron afectaciones en vialidades de Chicoloapan, Chimalhuacán, Valle de Chalco e Ixtapaluca.