La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México hizo un llamado a la población que participará en las compras del Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, para que adopte medidas de precaución que les permitan realizar compras seguras y disfrutar de una experiencia satisfactoria durante esta jornada de descuentos en establecimientos físicos y plataformas digitales.
Las recomendaciones emitidas por la dependencia son:
- Revisar los artículos antes de comprarlos, asegurándose de que estén en buen estado y funcionen correctamente.
- Consultar las políticas de cambio, garantía o devolución para evitar contratiempos en caso de alguna inconformidad.
- Guardar los comprobantes de compra.
- Si el pago se hace en efectivo, revisar que los billetes sean auténticos y cuenten con las medidas de seguridad oficiales.
- En caso de pagar con tarjeta, confirmar que el monto sea correcto antes de autorizar la operación.
- Comparar que el producto recibido coincida con lo que se indica en el ticket o factura.
- No perder de vista los objetos personales.
Asimismo, la SSC invitó a la ciudadanía a hacer uso de la aplicación “Mi Policía”, una herramienta digital que permite solicitar acompañamiento a cuentahabientes, ubicar al policía del cuadrante más cercano y recibir apoyo inmediato ante cualquier situación de emergencia.
Para denuncias, asesorías o reportes r, la Unidad de Policía Cibernética ofrece atención directa en el número 55 5242 5100, extensión 5086, o a través del correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.
