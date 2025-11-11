La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México hizo un llamado a la población que participará en las compras del Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, para que adopte medidas de precaución que les permitan realizar compras seguras y disfrutar de una experiencia satisfactoria durante esta jornada de descuentos en establecimientos físicos y plataformas digitales.

Las recomendaciones emitidas por la dependencia son:

Revisar los artículos antes de comprarlos, asegurándose de que estén en buen estado y funcionen correctamente.

Consultar las políticas de cambio, garantía o devolución para evitar contratiempos en caso de alguna inconformidad.

Guardar los comprobantes de compra.

Si el pago se hace en efectivo, revisar que los billetes sean auténticos y cuenten con las medidas de seguridad oficiales.

En caso de pagar con tarjeta, confirmar que el monto sea correcto antes de autorizar la operación.

Comparar que el producto recibido coincida con lo que se indica en el ticket o factura.

No perder de vista los objetos personales.

Asimismo, la SSC invitó a la ciudadanía a hacer uso de la aplicación “Mi Policía”, una herramienta digital que permite solicitar acompañamiento a cuentahabientes, ubicar al policía del cuadrante más cercano y recibir apoyo inmediato ante cualquier situación de emergencia.

Para denuncias, asesorías o reportes r, la Unidad de Policía Cibernética ofrece atención directa en el número 55 5242 5100, extensión 5086, o a través del correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

