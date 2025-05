La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, solicitó que se aplique la extinción de dominio a 11 hoteles usados para la explotación sexual y como centros de operación del crimen organizado.

Se trata de sitios que no tienen registro y actualmente son usados por grupos del crimen organizado para explotar sexualmente a mujeres o como centros de operación. “No podemos permitir que a escasos kilómetros de Palacio Nacional sea un territorio sin ley”, dijo.

Durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso local, pidió al Gobierno capitalino reordenar el comercio ambulante que hay sobre la Alameda Central, Paseo de la Reforma y otras vías primarias de la alcaldía.

Rojo de la Vega señaló que no se puede criminalizar al comercio ambulante, pero dijo que ningún derecho se ejerce violando la ley o pisoteando el derecho de los demás, pues los comercios establecidos pagan impuestos y contribuyen a la economía formal, pero sus ventas se comprometen por la presencia de ambulantes; mientras que los vecinos no pueden ni caminar por las banquetas debido a la presencia de los puestos.

“Necesitamos hacer un censo de los comerciantes, reubicar, sobre todo, espacios críticos como hospitales, puntos de acceso al transporte público, después crear corredores comerciales con condiciones dignas donde ellas y ellos puedan alojarse, formalizarlos progresivamente (...), y definitivamente tenemos que eliminar la corrupción de quienes siguen dando permisos ilegalmente para seguir cobrando piso”, aseveró.

En entrevista posterior, la alcaldesa de Cuauhtémoc comentó que el Gobierno capitalino no le ha avisado sobre el proyecto para construir un albergue migrante en la colonia Morelos.

“A mí nadie me ha pedido una reunión, creo que eso es una falta de respeto, hay que pedir una reunión a la alcaldesa, a los directores generales para ver de qué trata este albergue. Me he enterado por redes sociales y, por supuesto, por las vecinas y vecinos que se oponen a que hagan una albergue, sobre todo, en un espacio en donde hay un hospital y una farmacia homeopática”, agregó Rojo de la Vega.