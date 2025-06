El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que el drenaje que no estaba conectado provocó el socavón sobre la calle Cerrada de los Toros 3, en la colonia América, y no las minas que se encuentran en la zona.

En conferencia de prensa, detalló que las ocho familias que resultaron afectadas por este socavón continúan en hoteles que son pagados por la Secretaría de Vivienda del Gobierno capitalino.

Asimismo, precisó que la Secretaría de Obras (Sobse) no les ha entregado un estudio sobre el estado de las minas que se encuentran en esta zona.

“Lo que sí concluimos ese día es que ese socavón tenía límites perfectamente definidos y no rebasaba la extensión y la profundidad que se había determinado, es decir, no continuaba el socavón hacia otros otros domicilios porque en el momento que se identifica, el equipo levanta el concreto y empieza a excavar para ver si continuaba el socavón hacia otros domicilios, o sea, tenía una continuidad de socavón y no se determina una continuidad. Claro que la zona es una zona de minas y se tiene que conocer a profundidad el estudio, pero la causa del socavón de ese día fue la falta de conexión del drenaje, y se identificó perfectamente las dimensiones de ese socavón y los límites de ese socavón”, apuntó.

Recalcó que la Secretaría de Vivienda se encargará de garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas por este socavón, pues el inmueble donde habitaban fue dictaminado con riesgo.

Mauricio Tabe urgió a la Sobse a que les entregue el informe sobre el estado de las minas para descartar cualquier tipo de riesgo.

