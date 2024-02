El abanderado de la coalición Va por la CDMX a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, advirtió que la crisis de agua en la capital es un tema de emergencia nacional, por lo que debe haber una campaña mucho más activa para su cuidado y almacenamiento.

Durante su participación en el foro El reto hídrico en la CDMX, en el Congreso local, Taboada dijo que la crisis de agua no es un problema inventado por la oposición, y aseguró que negar esta situación “le está saliendo caro” a la capital.

“Lo que es una realidad es que en toda la zona de la Ciudad, no importa dónde vivas, está habiendo menos agua, si eso no les parece un tema de emergencia nacional, y déjenme decirle por qué digo emergencia nacional, no es porque sea exagerado; lo que no entienden, lo que no entiende el jefe de Gobierno, porque está muy limitado, es que la emergencia nacional permitiría acceder al fondo de desastres naturales, porque estamos al frente de una crisis hídrica que tendría que tener recursos adicionales”, mencionó el candidato.

Resaltó que en los últimos años la solución más fácil que han encontrado las autoridades es la apertura de más pozos para extraer líquido del subsuelo, cuando se debió haber implementado una mejor política pública masiva para captación de agua de lluvia.

En este sentido, destacó que los captadores de agua de lluvia más grandes de la Ciudad están en Benito Juárez, en edificios públicos, con los que se logró juntar más de 24 millones de litros de líquido, el cual llegó a los hogares.

En su oportunidad, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, denunció un uso político del agua por parte del Gobierno capitalino, toda vez que 80% de los recursos que se destinan para obras e infraestructura hídrica es para alcaldías gobernadas por Morena y únicamente 20% para las de oposición.