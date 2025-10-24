Más Información

La diputada local y secretaria general del PRI capitalino, Tania Larios, dijo que sin alianzas están en riesgo de perder alcaldías en 2027.

En conferencia de prensa, aseguró que fue una mala decisión del PAN anunciar el fin a las alianzas electorales, pues con esta acción no están pensando en México, sino en sus propios intereses. Dejó claro que están abiertos a las alianzas, pero están listos para ir solos, y que, si una vez se pintaron de azul, ahora lo pueden hacer de naranja “si fuera necesario para sacar a Morena, que es el enemigo a vencer”.

El coordinador de los diputados locales del PAN, Andrés Atayde, reiteró que en su partido las alianzas terminaron.

Mientras que el líder de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Royfit Torres, descartó alguna alianza con el PRI.

