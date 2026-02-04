Más Información

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

Embajada de EU emite alerta de seguridad en Cuba; advierte apagones, escasez de combustible y afectaciones en servicios básicos

De Europa a Asia, crece presión global contra Elon Musk por X y Grok; investigan imágenes íntimas con IA y prácticas engañosas

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Nextlalpan, Méx.— Los cinco Centros de Transferencia Modal (Cetram) que se construyen como parte de las obras complementarias de la ampliación del Tren Suburbano Buenavista-AIFA, siguen en proceso; se estima que la inauguración de la línea sea en el primer trimestre del año.

El Cetram de la estación Xaltocán es el que mayor avance registra, la construcción del paso peatonal ya fue concluido; sin embargo, aún se ve movimiento de maquinaria ya que hace falta que concluyan los accesos por donde transitarán las unidades de transporte público para dirigirse a las diferentes colonias del municipio de Nextlalpan, así como la instalación de un elevador.

En el lugar, que corresponde al paradero de la sexta estación del proyecto ferroviario al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya fueron instaladas cuatro bahías para los paraderos, así como luminarias, plancha de concreto hidráulico y casetas de vigilancia.

