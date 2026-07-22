Los tiempos de traslado para los usuarios de la Línea A del Metro aumentan cada vez que la Calzada Ignacio Zaragoza se inunda, cuando llueve, y algunos estiman que un recorrido que normalmente toma menos de 60 minutos, puede extenderse hasta tres horas.

Un día después de que se anegó la vialidad y afectó el servicio de dicha línea del tramo de Guelatao a la Paz, en la estación del Metro Peñón Viejo —donde actualmente el Gobierno capitalino realiza obras para mitigar inundaciones— Sergio, usuario, aseguró que las inundaciones a la altura de dicho lugar son un problema recurrente que afecta a los pasajeros que buscan llegar a su hogar.

“Sí me ha tocado que un recorrido que normalmente haces en media hora termine durando dos horas, dos horas y media o hasta tres”, comentó.

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Los nueve tanques tormenta estarán distribuidos sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Dentro de la estación, un estudiante de la UNAM dijo que diario consulta la app CDMX para conocer los pronósticos de lluvia y las afectaciones en tiempo real antes de salir de casa, lo que lo ha llevado a tomar rutas alternas para llegar a su destino.

Sin embargo, reconoció que para quienes viven en Chalco las opciones de movilidad son limitadas, ya que “la única ruta alterna es el Trolebús Elevado y ya vimos que también se satura. Buscar otras rutas sería lo mejor, pero no es tan fácil para toda la población, porque también terminan saturadas y hasta pueden ser inseguras”.

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Francisco Mejía, otro usuario, atribuyó las constantes inundaciones sobre la Calzada Ignacio Zaragoza a los desniveles que presenta la vialidad. Explicó que la avenida funciona como una especie de canaleta, donde termina acumulándose el agua que baja desde el municipio de Nezahualcóyotl durante las lluvias intensas.

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En un recorrido se pudo constatar la construcción de los tanques tormenta con los que se busca evitar inundaciones en la zona. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar la construcción de uno de los nueve tanques tormenta en el tramo frente a la estación Peñón Viejo de la Línea A del Metro, a cargo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), con el objetivo de evitar inundaciones en la zona cuando llueve.

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De acuerdo con la información colocada en la obra, los tanques estarán distribuidos sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en las zonas de El Salado, Santa María Aztahuacán y Peñón Viejo, ubicados en la alcaldía Iztapalapa.

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