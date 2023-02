Sheinbaum dice que Taboada "no tiene orden de aprehensión" tras acusación del edil de persecución política

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, no tiene orden de aprehensión y que, ni tiene conocimiento de que se le haya abierto una carpeta de investigación.

Sobre las acusaciones que realizó el edil sobre que hay "persecución política" en su contra, Sheinbaum explicó que las órdenes de aprehensión contra sus colaboradores no tienen que ver con un tema político, sino por un nuevo caso de pisos "ilegales" de la torre City Towers.

"Es otro caso que salió de la Benito Juárez, es un caso que denuncian los vecinos… es un tema de City Towers, es una investigación que hace la fiscalía y que ellos estarán informando y tiene que ver con la construcción de pisos ilegales, que no tiene nada que ver con un asunto político, es un asunto que viene ocurriendo en la Ciudad, particularmente en la alcaldía Benito Juárez y, que no debería haber ocurrido y que en algunos casos tiene consecuencias administrativas y en otros casos consecuencias penales", mencionó.

En entrevista tras la entrega de Tarjetas para la Pensión de Adultos Mayores, Sheinbaum Pardo aclaró que no tiene conocimiento de que al alcalde se le haya abierto una carpeta de investigación.

Agregó: "No tiene orden de aprehensión Taboada, no sé de dónde salió eso. Yo no tengo conocimiento de ello, pero que sí hay y fue denunciado por los vecinos en particular, hay varios City Towers, pero en particular uno que se construyen en un lugar donde no se tuvo que haber construido ese edificio y que está lleno de vicios ocultos y ellos denuncian ante la fiscalía, por cierto denunciaron hace varios meses este caso, y la fiscalía está haciendo su trabajo".

Taboada acusa de “un montaje judicial y fabricación de cargos”

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada , acusó “un montaje judicial y fabricación de cargos” en contra de uno de sus colaboradores cercanos y dos exfuncionarios de la demarcación, luego de revelar que se libraron órdenes de aprehensión contra ellos.

Aseguró que es información que la fiscalía capitalina, por órdenes del gobierno de la Ciudad de México “está tratando de ocultar para utilizarla política y electoralmente”.

En un video que difundió en redes sociales, el panista sostuvo que la persecución política en contra de su gobierno se ha intensificado a raíz de que manifestó su interés de contender por la jefatura de gobierno en el 2024.

“Es la única y verdadera razón por la que quieren encarcelarlos. Claudia Sheinbaum está construyendo una verdadera elección de estado”, dijo Taboada. Refirió que Adelaida, Víctor y Emilio “cuentan con todo mi respaldo” porque son personas profesionales.



TIENES QUE CONOCER LA VERDAD. Claudia Sheinbaum y su maquinaria opresora de Morena no quieren que yo sea candidato para la jefatura de la CDMX. Ahora fabricaron cargos para acosarnos a tres personas de mi confianza y a mí, pero no me voy a retirar y les vamos a ganar. pic.twitter.com/ISz9OV4eKx — Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 16, 2023

