Durante el Diálogo Mujeres de América por los Derechos y el Bienestar, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que hay misoginia de sus propios compañeros de partido al ser considerada candidata a la presidencia de la República.

Lo anterior se debe a que fue cuestionada por la moderadora del evento, la directora de El País, Pepa Bueno, quién le preguntó: “usted siente machismo a su alrededor porque es candidata”, la mandataria respondió:

“Pues claro que hay una parte de misoginia en la sociedad, en compañeros también, pero lo importante aquí, yo creo que es lo que piensa le gente, yo creo que cada ves el pueblo de México piensa más en las mujeres en distintos puestos y no solamente de elección popular, hoy hay una mujer por ejemplo que es astronauta que es mexicana, que viajó al espacio y eso representa un ejemplo para las niñas porque entonces como niña no te quedas en el marco donde por mucho tiempo te educaron, en donde a lo único que tienes acceso es a una cosas y a otras no, porque eso no es espacio para las mujeres”.

CIUDAD DE MÉXICO, 31MAYO2023.- Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno, y Pepa Bueno, directora de El País, participaron en el "Diálogo Mujeres de América. Por los Derechos y el Bienestar", en el Museo de Antropología.

Posteriormente en entrevista con medios se le cuestionó de parte viene o quiénes han hecho misoginia contra ella, Sheinbaum dijo que es público y notorio y que cada quien haga su interpretación.

“Aquí lo más importante es el cambio en la sociedad también y eso tiene que ver con la lucha de las mujeres y tiene que ver con la Cuarta Transformación, México está cambiando y creo que uno no de los ámbitos en donde está cambiando es en los derechos de las mujeres y la participación de la mujer en la vida pública”.

Agregó: “ya que cada quien haga sus interpretaciones”.

No obstante, Sheinbaum añadió que la critican porque dicen que ella es la favorita, pero que no dirían lo mismo si fuera hombre.

"(...) le harían la misma crítica a un hombre, le dirían a un hombre es el favorito del Presidente por ejemplo o es un asunto más bien que tiene que ver con ser mujer, entonces más que afirmarlo yo más bien digo hay que cuestionar, en general cuando hay una mujer que está peleando por los derechos de todos y de todas y particularmente por los derechos de las mujeres, si no hay también una crítica soterrada por el solo hecho de ser mujer”.



