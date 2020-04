Sesión virtual, un caos de fallas y acusaciones de diputados de CDMX

La aprobación de la reforma constitucional que señala que los programas sociales sean universales quedó relegada en el Congreso debido al cruce de acusaciones entre diputados del PAN, PRD, PRI y Morena, ya que se cuestionó la legalidad de la sesión virtual que ayer se realizó, pero de manera parcial, ya que algunos legisladores sí llegaron al recinto de Donceles.

Además de las fallas técnicas que se presentaron a lo largo de la sesión, hubo diputados panistas y perredistas que acusaron que los sacaron de la reunión, que se llevó a cabo en la plataforma de Zoom.

Los legisladores de la oposición aseguraron que no se les tomó en cuenta, ya que la propuesta para la sesión virtual debió ser presentada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el panista Mauricio Tabe, y posteriormente, aprobada por las dos terceras partes del Poder Legislativo.

Asimismo, afirmaron que la presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Isabela Rosales, actuó de forma unilateral para llevar a cabo la sesión, puesto que ni la ley ni el reglamento del Congreso reconoce los encuentros virtuales.

“Esta sesión, además de todos los errores tecnológicos que tuvo y de que su manejo fue ilegal, porque claramente el reglamento y la ley del Congreso establecen que debe ser presencial, no está establecida.

“Lo teníamos que acordar, discutir e incluir en el reglamento. Este procedimiento pudo haberse hecho esta semana si hubiera existido voluntad política para reunirnos con la Junta de Coordinación Política”, expresó Tabe.

Exigió que se revise lo que se está haciendo en el Congreso, porque, aseguró, se va a cometer una pifia y eso los colocará en una situación muy vergonzosa.

En punto de las tres de la tarde de ayer, 23 diputados de diferentes partidos se conectaron vía electrónica, mientras que otros 23 acudieron al pleno; sin embargo, la tecnología no jugó a favor de los legisladores, ya que al momento de pasar lista, algunos no sabían cómo manejar el sistema, y otros simplemente no tenían una buena conexión.

De manera confusa para los legisladores y los espectadores de la sesión virtual, se pasó lista y la votación para decidir la orden del día, en la cual el único punto era la aprobación de dicha reforma; no obstante, se avaló y, como consecuencia, se llegó a la discusión del tema, pero los legisladores dejaron en segundo término el debate de la reforma, ya que decidieron tratar el tema de la legalidad de la sesión y sus fallas tecnológicas.

El vicecoordinador del grupo de Morena, José Luis Rodríguez, recordó que hay una emergencia nacional que no estaba prevista en los diversos órganos de gobierno, como el Congreso local; sin embargo, indicó, como legisladores tienen la responsabilidad de hacer valer la voz de los ciudadanos, quienes requieren medidas para avanzar y que sus derechos humanos estén atendidos y garantizados.