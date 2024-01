Seis personas fueron arrolladas por una carambola provocada por un pleito vehicular en calzada de Tlalpan, entre ellas se encuentras dos menores de edad y el conductor fue detenido.

De acuerdo a las primeras versiones policiacas, un conductor en aparente estado de ebriedad conducía un automóvil color rojo a exceso de velocidad cuando impactó a otro carro en el cruce con Viaducto Miguel Alemán sobre Tlalpan donde comenzó la persecución.

Metros adelante en la colonia Álamos, en el cruce de la calle Toledo, impactó de nuevo contra otra camioneta blanca en el carril de extrema derecha rumbo al sur de la capital, que chocó y arrolló a dos personas, una sobre la banqueta y otro que manejaba una bicicleta.

Al pasar, el hombre que habría ocasionado el doble percance vehicular volvió a intentar huir rebasando por el carril de extrema izquierda cuando un motociclista lo interceptó impactando su unidad sobre la barda de contención de la estación Xola del Metro.

En el lugar, arribaron policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) del sector Álamos mismos que detuvieron al hombre de aproximadamente 30 años de edad y fue presentado ante las autoridades competentes.

Las personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) mismos que brindaron la atención médica a los tripulantes del segundo auto colisionado. En este vendría abordo una familia de cuatro integrantes, dos menores de edad, mismos que fueron trasladador al hospital ya que presentaban diversas heridas visibles.

En cuanto a la mujer de aproximadamente 25 años de edad que se encontraba sobre la banqueta, fue auxiliada por una unidad médica privada misma que realizó el traslado.

Miguel, el ciclista arrollado, exige justicia

Miguel González regresaba del trabajo abordo de su bicicleta cuando circulaba sobre el carril de baja velocidad de la calzada Tlalpan cuando fue embestido por un automóvil lo que provocó que cayera sobre la cinta asfáltica; él iba tomar el metro para dirigirse a su casa.

“Solo me revisaron me pusieron las vendas y me dijeron que fuera al seguro yo solo, los paramédicos me dijeron que tengo contracturas y que me fuera a tomar radiografías” comento el ciclista.

González de 34 años de edad, fue atendido por paramédicos dentro de una ambulancia de la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, mismos que le comentaron que se trasladara por sus propios medios al hospital.

“Lo que pido es lo que todos piden y nunca cumple el gobierno que es justicia, pero sabemos que estamos muy alejado de ello, siento que los policías deberían estar más atentos a las denuncias”. Dijo Miguel ciclista atropellado.

Miguel comentó para el UNIVERSAL que ante la negación del traslado médico tuvo que llamarle a un familiar para que lo acompañara a un Ministerio Público para levantar una denuncia por las lesiones que presentaba, esto ante la indiferencia de las autoridades policiacas y médicas.