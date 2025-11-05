La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México informó que, de octubre de 2024 a agosto de 2025, se emitieron 17 mil 293 avisos de aperturas de establecimiento mercantil de bajo impacto, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa.

Según el Primer Informe de Gobierno de la dependencia, la alcaldía donde más establecimientos se aperturaron digitalmente mediante el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (Siapem) fue Cuauhtémoc con 3 mil 206 y Benito Juárez con 2 mil 308. Así como Iztapalapa con mil 710.

Además de Coyoacán con mil 671; Gustavo A. Madero con mil 576 y Miguel Hidalgo que tuvo mil 285 aperturas de establecimientos.

La dependencia agregó que, mediante 2 mil 635 asesorías del Centro de Promoción de Inversiones "se facilitó la formalización de Pequeñas y Medianas Empresas, mientras que mil 879 emprendedores recibieron capacitación en ventas, marketing, finanzas y liderazgo.

Además, puntualizó, se otorgaron mil becas a través del programa “Impulsa tu MiPyMe”.

