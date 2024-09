Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la capital, reconoció que la credencialización al IMSS-Bienestar en la Ciudad de México va lenta.

López Arellano aseguró que esto no representa un problema ya que en términos de cobertura formal se tiene un padrón de 4.2 millones de personas a quienes se les ofrece atención de forma gratuita.

“La credencialización (al IMSS-Bienestar) no va con la velocidad que quisiéramos, pero eso no es problema, porque el padrón de gratuidad que nosotros construimos desde el 2019 es de 4.2 millones de personas y eso se entregó al IMSS-Bienestar; tiene que hacerse uan renovación, sí, una actualización, porque como sabemos, las personas un rato tienen un trabajo que les da cobertura y seguridad social, luego lo pierden, luego regresan, entonces es un ir y venir”, dijo.

En su comparecencia ante la Comisión de Salud del Congreso local con motivo de la glosa del Sexto Informe de Gobierno, López Arellano recordó que las unidades IMSS-Bienestar saben que la política es de “cero rechazo”, por lo que se atiende a migrantes o personas que acudan, únicamente con solicitar el servicio; sin embargo, advirtió que todavía hay “muchas resistencias” por lo que se está trabajando en ello.

Por otro lado, señaló que se continúa trabajando en que los centros de salud de la capital “sean resolutivos” pues advirtió que al dejar de serlo, por ejemplo si tiene problemas con el abasto o en el servicio de laboratorio, es ahí cuando las personas se van a otros lados a buscar la atención.

En su comparecencia, la secretaria destacó también que uno de los pendientes que le quedarán a la actual Legislatura será “actualizar nuestra legislación, no parchar, no fragmentar” para tener una Ley de Salud “robusta” pues consideró que hay temas muy particulares que no vale la pena tenerlos en la ley sino mejor en reglamentos o en otros formato.

afcl