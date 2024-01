Los cuatro detenidos por la balacera en Iztacalco en donde perdieron la vida dos personas y siete más resultaron lesionadas, se quedarán en prisión preventiva en el Reclusorio Norte.

En audiencia desarrollada el viernes y la cual duró cerca de dos horas, el Ministerio Público de la fiscalía capitalina realizó la imputación correspondiente por delitos de portación de arma de fuego sin licencia, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el juzgador únicamente dejó el cargo por portación de arma, y quitó disparos de arma de fuego, portación de arma sin licencia y de uso exclusivo del Ejército.

El abogado de los imputados, César Daniel Servín, pidió la duplicidad de término para recabar datos de prueba a favor, por lo que será el martes cuando se reanude la audiencia.

El juez les impuso la prisión preventiva justificada debido a que presuntamente no tenían arraigo domiciliario; sin embargo, el penalista refirió que ellos lo habían acreditado.

Comentó que desde el jueves que liberaron a seis detenidos, él presentó las ubicaciones de los domicilios de los cuatro imputados, así como el trabajo al que se dedicaban como comerciantes.

Durante la audiencia, el Ministerio Público no mencionó la presunta pertenencia a la banda de Los Conchos, pues quedó acreditado que no eran extorsionadores al no imputarles la asociación delictuosa, precisó.

El jueves, la fiscalía realizó el traslado hasta ese penal de cuatro de los 10 detenidos y dejó en libertad a seis.

El martes, cuando realizaban actos de investigación en torno a la célula de Los Conchos, agentes de inteligencia se enfrentaron con un grupo de personas.

Un policía de Investigación de la FGJ murió, así como uno de los integrantes de la organización de comerciantes que operaba en la romería en Rojo Gómez. Los agentes de la SSC realizaban investigaciones y daban seguimiento a un vehículo gris debido a su probable relación con hechos delictivos, y en ese momento, varios sujetos, al notar la presencia policial, comenzaron a agredir con disparos.