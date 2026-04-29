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Un juez de control impuso la medida de prisión preventiva justificada a Sebastián “N”, el ciudadano de origen chino acusado de haber disparado contra una patrulla en la que viajaba el director de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc, en junio de 2025.

En audiencia llevada a cabo la tarde de ayer, la defensa del imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica, por lo que el próximo 30 de abril se determinará si es vinculado o no a proceso.

Sebastián fue detenido el 27 de abril acusado de haber asaltado a dos personas y está relacionado con el ataque contra la patrulla en la que viajaba el director de la Policía Auxiliar de Cuauhtémoc, el 22 de junio de 2025 en Buenavista.

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