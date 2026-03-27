Chalco, Méx.— Luego de la explosión que se registró la madrugada del miércoles en una estación de carburación de gas en la colonia Emiliano Zapata, la cual dejó un herido y afectación en varios inmuebles, la alcaldesa Abigail Sánchez, dio a conocer que se intensificarán las inspecciones en esos negocios que operan en el municipio para evitar más accidentes que pongan en peligro a los habitantes que viven en las inmediaciones.

En esas revisiones deberán participar personal de los tres niveles de gobierno, aunque las autorizaciones para su funcionamiento las otorga la Federación.

De acuerdo con empresarios del gremio y autoridades estatales, Chalco es uno de los municipios donde funcionan gaseras de manera irregular, en algunas de ellas se comercializa carburante obtenido de manera ilícita.

La edil precisó que el estallido se originó por una fuga de gas en una pipa estacionada al interior del centro de carburación Energéticos Chalco, ubicado en las calles Aquiles Serdán y Tierra y Libertad.

Una acumulación del combustible provocó la detonación después de las 5:00 horas. Los bomberos de Chalco controlaron el incendio en aproximadamente en 15 minutos y evitaron que el siniestro se extendiera con mayor gravedad.

Desde hace varios años los residentes han denunciado la existencia de varias gaseras irregulares en el municipio, la mayoría de ellas ubicadas en zonas habitacionales, lo que aumenta el peligro de accidentes. Por esa razón, el ayuntamiento ya coordina acciones con el gobierno del Estado de México y con la Federación para verificar documentación, permisos y medidas de seguridad. El propósito es clausurar los establecimientos que no cumplan con la normativadad vigente.

Autoridades de Protección Civil del Estado de México confirmaron que la edil ya solicitó que se lleven a cabo inspecciones en esos establecimientos, por lo que se hará una lista de las que están autorizadas para preparar la documentación respectiva y hacer las visitas.

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