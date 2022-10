Se deslinda de supuesta manipulación en Miguel Hidalgo

María Luisa Dañino López, quien fue acusada por la alcaldía Miguel Hidalgo de supuestamente intentar manipular el procedimiento para notificar una sanción al director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la demarcación, César Garrido, negó su participación en estos hechos.

Hace unos días, la demarcación difundió un video en el que se observa a dos funcionarias de la Contraloría Interna llegar al domicilio de Garrido para notificarle de un procedimiento administrativo en su contra.

Una de estas mujeres, quien supuestamente manipula este procedimiento, fue identificada por la alcaldía como María Luisa Dañino López.

Ante esto, la mujer precisó que ella no es quien aparece en el video y pidió aclarar esta situación, misma que le ha generado complicaciones, e incluso, dijo, hasta acoso por parte de funcionarios de la alcaldía.

“No estuve presente, no soy ninguna de las personas que ustedes hacen mención. Hacen la comparación del directorio [de la Secretaría de la Contraloría] y de la foto de la persona que aparece [en el video] y no es la misma. Soy la del directorio y la que aparece en el video es la jefa de Unidad Departamental de Sustanciación, no soy yo”, dijo.

Precisó que estaba en la oficina cuando dieron la instrucción de que se llevara a cabo la notificación contra Garrido, pero, insistió, no participó.

Asimismo, reiteró que el 13 de septiembre (fecha del video) no se hizo ninguna notificación porque César Garrido no se encontraba en su domicilio.

Aseguró que ya ni siquiera trabaja en el Órgano Interno de Control en la Miguel Hidalgo.

EL UNIVERSAL publicó el 26 de septiembre que la alcaldía denunció, con un video, que su Contraloría Interna supuestamente manipula el procedimiento para notificar sanciones a funcionarios de Miguel Hidalgo. Lo anterior, subrayó, con el objetivo de acelerar el proceso para aplicar sanciones, aunque con esto se prive del derecho de audiencia al involucrado.