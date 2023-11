Por la presunta falsificación de documentos que fueron usados por el diario norteamericano The New York Times sobre el supuesto espionaje a políticos de oposición, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ordenó la apertura de una carpeta de investigación para determinar la procedencia de dichos documentos.

“Son documentos apócrifos, es decir, la parte fundamental que sostiene la información publicada por The New York times no es verdadera y presumiblemente es falsificada”, señaló en conferencia de prensa la fiscal general de Justicia capitalina, Ernestina Godoy.

Este jueves, el diario norteamericano dio a conocer que la FGJ exigió a Telcel registros telefónicos de políticos de oposición e, incluso, de algunos integrantes de Morena.

El medio indicó que revisó expedientes judiciales y encontró que la fiscalía reclamó a Telcel registros telefónicos y de mensajes de texto, además de datos de localización de personajes como la exaspirante presidencial Lilly Téllez, el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, ambos panistas, así como de Horacio Duarte, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Ayer, en conferencia de prensa, Ernestina Godoy precisó que la investigación que ordenó abrir es con relación a la falsificación de documentos y precisó que si en el avance de las indagatorias resulta implicado el medio norteamericano, harán lo conducente en la competencia que les corresponda o en la Federación.

Sostuvo que dichos oficios no cuentan con la nomenclatura en los registros de la FGJ. “Tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la fiscalía, es decir, que el consecutivo en la nomenclatura citada en las supuestas solicitudes no coincide con el usado en nuestras investigaciones.

“¿Qué significa eso? Que son falsos. Ni más ni menos. Son documentos apócrifos”, sentenció la fiscal.

Godoy refirió que Santiago Taboada y Alessandra Rojo de la Vega tramitaron amparos en este sentido, pero los dos juicios interpuestos por Taboada fueron sobreseídos y afirmó que ocurría lo mismo con el correspondiente a Rojo de la Vega.

“Esta fiscalía tiene registro de tres amparos promovidos por las personas que en dicha nota se señalan, amparos que fueron hechos en el mes de marzo de este año”, agregó la funcionaria.

Señaló que políticos del Partido Acción Nacional (PAN) se victimizan por las investigaciones por actos de corrupción inmobilaria que indaga la fiscalía capitalina.

PAN va por destitución

Por separado, diputados locales de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México anunciaron que buscarán la destitución inmediata de la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, por el presunto espionaje a políticos de oposición.

El coordinador de los legisladores panistas, Federico Döring, dijo que resulta reprobable la actuación de la “fiscal carnal” y que esto confirma lo que habían dicho en diversas ocasiones, que se utiliza a la institución con fines facciosos, tendenciosos y con fines político-partidistas.

“Ya la nueva Constitución de la Ciudad de México contempla la figura de un juicio de responsabilidad para ella en el ámbito local. Nosotros primero vamos a pedir la comisión investigadora para tener todos los elementos y con los elementos que de ahí se tenga, poderle promover tanto denuncias de ámbito penal como las de responsabilidad política, pero primero queremos tener esa información y que se separe del cargo inmediatamente”, puntualizó.