Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, pidió a integrantes de la alianza opositora respeto, sino quieren que haya una ruptura.

En conferencia de prensa, la alcaldesa llamó tanto a Morena como a los integrantes de la alianza opositora (PAN, PRI y PRD) a dejar de "saborearse" la demarcación. Remarcó que el partido Morena no la recobrará e incluso solicitó respeto a los mismos integrantes de la alianza, si no quieren un rompimiento.

"Si no quieren que la alianza se rompa respeten a la alcaldesa Sandra Cuevas; respeten porque yo respeto sus demarcaciones, la autoridad de los presidentes nacional, de los presidentes de la Ciudad de México, de diputados, de los alcaldes y he demostrado ser la verdadera oposición de esta Ciudad de México. He sido la mujer que se ha enfrentado al presidente, a Claudia Sheinbaum, sin miedo alguno".

"Si no quieren un rompimiento en la alianza, y lo digo claramente, pongan quietas y quietos a los que están de irrespetuosos, dejen de saborearse la Cuauhtémoc porque antes de que se pueda elegir a otro candidato para la Cuauhtémoc, si es que yo decido retirarme, les recuerdo que primero deben de escuchar si yo me quiero reelegir, aunado que por supuesto que llevo mano para el siguiente alcalde o alcaldesa.

"No se confundan y no quieran jugar. No porque sea nueva, no porque lleve dos años en la política quieran pasar por encima mío, porque he demostrado ser oposición y estar con la alianza ", dijo.

Suspenden a 4 servidores de la Cuauhtémoc

Esta tarde, la Secretaría de la Contraloría General dio a conocer la suspensión temporal de cuatro servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, relacionados con el retiro de enseres en la vía pública de dicha demarcación.

Esta noche, la edil aseguró que continuará el Operativo Diamante.

