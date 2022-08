Sandra Cuevas interpone controversia constitucional en la Corte por restricciones ante elección interna de Morena

La Alcaldía Cuauhtémoc interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivado de los diferentes oficios y circulares que ha emitido la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México para evitar que la demarcación opere, por el proceso interno que se vive en el partido Morena.

En entrevista afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas precisó que la Secretaría de la Contraloría General publicó, en la Gaceta Oficial, los días 29 de julio, 5 y 12 de agosto de 2022, respectivamente, las circulares SCG/002/2022, SCG/003/2022 y SCG/004/2022.

En dichas misivas se instruyó a los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y Alcaldías, a aplicar diversas medidas, consistentes en abstenerse de aplicar cualquier recurso material y económico en actividades distintas a las asignadas, resguardo de vehículos oficiales, así como aparatos de radiocomunicación los días en que fuera a tener ocasión el proceso de elección interna del partido Morena.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc consideró que las restricciones afectan directamente la operación y prestación de los servicios que se brindan a la ciudadanía ocasionando un menoscabo en la calidad de vida de sus habitantes y visitantes.

Por lo cual, apuntó, se presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “por considerar que las medidas establecidas por la Contraloría establecen actos equiparables a la veda electoral, al invadir facultades exclusivas de las autoridades políticas y electorales competentes”.

“La Suprema Corte de Justicia, mediante la Controversia Constitucional presentada, puede analizar y en su caso invalidar la actuación de la Contraloría, por exceder en sus facultades”, expresó.

“Eso no lo podemos permitir, no es una veda electoral porque no es un proceso que se esté llevando en toda la Ciudad se México o en toda la República mexicana, es un proceso de un partido político que no debe de ninguna manera utilizar a la Contraloría de la Ciudad de México para decir alcaldías no pueden trabajar porque nosotros estamos en un proceso”, destacó

En la Alcaldía Cuauhtémoc, advirtió Sandra Cuevas, “vamos a levantar la voz para evidenciar lo que no hace bien el Gobierno de la Ciudad porque esto es un acto que no debe ser, no debe ser porque perjudica directamente a los vecinos”.



