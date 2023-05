“Los módulos que instaló el Gobierno de la Ciudad de México en la Plaza Giordano Bruno no sirven, ni solucionan la problemática que se genera en este momento por la llegada de cientos de migrantes a la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que cerrara el albergue en Tláhuac”, informó Sandra Cuevas.

La alcaldesa de Cuauhtémoc visitó la Plaza Giordano Bruno para constatar la cantidad de migrantes que llegan a este sitio y se dirigió al módulo del Gobierno de la Ciudad para preguntar acerca de la ayuda que darían a los migrantes.

El personal asignado para ese módulo sólo contestó: “Estamos haciendo un censo para conocer la población”, informó la demarcación.

A lo que la Mandataria en la Alcaldía Cuauhtémoc replicó: “luego qué más hacen, qué es lo que sigue, en que los ayudan”.

Foto: Especial

Leer también: Metro CDMX: ¿Qué pasó en Línea B, donde se suspendió el servicio por casi una hora?

“Solamente censo. Voy a hablar a mi jefe para que le dé la información que necesita”, respondió una de las personas asignadas al módulo del Gobierno de la Ciudad.

La Alcaldesa Sandra Cuevas, expresó, “están aquí y no saben ni en dónde están paradas o sea no tienen información de nada, solamente vienen a poner su carpa guinda que no sirve para nada. Morena y esta carpa no sirven para nada, solo sirven para dar problemas”.

“Hoy son más de 500 migrantes que se han instalado en la Plaza Giordano Bruno, quienes están expuestos a adquirir enfermedades como gastroenteritis, dermatitis incluido pediculosis (piojos) por falta de aseo personal así como problemas respiratorios por estar a la intemperie y más cuando estamos al inicio de la temporada de lluvias”, advirtió.

Leer también: Tras acusar falta de diálogo, Tabe abandona Congreso de CDMX durante comparecencia

Sandra Cuevas invita a Sheinbaum a resolver el problema

La edil nuevamente invitó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo a que resuelva este problema, “nosotros ya lo teníamos resuelto, tenemos la Casa del Migrante Cuauhtémoc, la cual también está totalmente saturada, pero estábamos bien, ya no había más gente, más hermanos migrantes aquí, en Plaza Giordano Bruno, pero tú cerraste otras casas de migrante para provocarnos este problema social”.

Así con una invitación a trabajar y dar soluciones como una mujer que sabe de política, la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas puntualizó que el gobierno de la Ciudad de México al cerrar casas de migrantes genera esta situación.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sp