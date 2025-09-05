La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 5 de septiembre en siete alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se esperan lluvias entre las 18:45 y las 22:00 horas.

Leer también: Retiro de vallas en Glorieta de las Mujeres de Luchan se debió a "error", asegura Gobierno de CDMX; madres buscadoras dudan de versión

Que la lluvia no te agarre desprevenido. Fotos: Francisco Rodríguez

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr