Roxana pide no volver a prisión

Nezahualcóyotl, Méx.— Frente al inmueble del Poder Judicial de la Federación, con sede en Nezahualcóyotl, Roxana, la joven de 21 años que asesinó a un hombre después de que la violó en mayo de 2021, exigió que se le haga justicia porque el próximo lunes 18 de abril podría regresar a prisión, luego de que el Tribunal de Alzada de Texcoco determinó el fin de semana revocar la medida cautelar que le permitía enfrentar el proceso en libertad.

El 16 de febrero pasado, Roxana, originaria de Oaxaca, salió del penal Neza Bordo, después de que estuvo en recluida nueve meses, al considerar un juez de Control que se violaron sus garantías individuales, por lo que podría enfrentar el proceso en libertad, pero fue notificada que esa decisión fue revocada.

Con el apoyo de integrantes de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, Roxana se apostó frente las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en el Bordo de Xochiaca, para clamar que sea revisado un amparo que interpuso su representante legal y que evite que regrese al penal el lunes 18 de abril, cuando se realizara una audiencia en la que podría ser aprehendida.

Roxana, quien es madre soltera, reconoció que siente impotencia por la forma en la que se hace la justicia en el Estado de México, pues ella sólo defendió su vida del hombre que abusó sexualmente de ella en la casa donde vivía en Nezahualcóyotl, además de que ha cumplido con todas las medidas que le impuso el juez que la dejó salir de penal hace 54 días, entre ellas la de no evadir la justicia.

“No entiendo por qué quieren hacer esto, es evidente que el Estado nos quiere calladas, sumisas, encerradas, muertas, lo cual no es justo, desde mi punto de vista no es justo porque yo he estado cumpliendo con todo lo que se me ha impuesto. Es muy difícil para mí, para mis compañeras, para mi familia, para mi madre, para mi hijo, incluso. Ya he estado muy feliz con él y ahorita que otra vez quieran derrumbar lo que ya hemos logrado no se me hace nada justo”, dijo.

La fiscalía mexiquense consideró que hubo un uso excesivo de la legítima defensa, por lo que Roxana fue acusada de homicidio del hombre que la violó en mayo de 2021.

“En el tiempo que he estado en libertad no he puesto en peligro a la sociedad, quiero que entiendan que sí hay un delito que cometí, no lo quise hacer, lo ponen como exceso de legítima defensa, mi vida estaba en peligro de muerte”, dijo.

El representante legal interpuso un recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, pero por ser Semana Santa, no será revisado con la prontitud que desea Roxana, por lo que en compañía de feministas protestó para que eso ocurra antes de que pueda ser detenida.