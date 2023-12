El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, informó que se le revocará el permiso al propietario de la trajinera que ayer se hundió debido a un sobrecupo generado por una riña.

En entrevista con EL UNIVERSAL detalló que esto se trató de un hecho fortuito que no pasa a menudo en los canales, mismos, dijo, que son seguros para los visitantes, aunque invitó a los turistas a guardar un buen comportamiento porque Xochimilco “no es una cantina” barata.

“Yo invitaría al turista que viene a que aprenda a guardar el comportamiento, Xochimilco en definitiva no es una cantina, no es el lugar que a lo mejor crean barato para venir a tomar y embriagarse en las trajineras, no ha sido tampoco la nota constante. Este es un hecho que se va a sancionar, se va a revocar la cédula de la persona propietaria de la canoa que generó esta situación porque también debe haber sanciones a lo interno, no solamente es decir que no paso nada, sino que haya sanciones para que el resto del sector extreme precauciones”, sostuvo.

Lee también: Año Nuevo: piden evitar quema de pirotecnia y fogatas este 31 de diciembre

Aclaró que la trajinera no se partió, sino que se hundió debido a un sobrecupo que protagonizaron algunos jóvenes que al reñir brincaron de una canoa a otra. Precisó que por fortuna no hubo lesionados de gravedad y que sólo se presentaron algunos raspones y rasguños.

El alcalde morenista aseguró que los canales son seguros para el turismo, y le pidió a los panistas mejor fijarse y criticar los antros ilegales que hay por toda la Benito Juárez.

“En Xochimilco no tengo pleitos cada ocho días afuera de los antros, ni tampoco tengo borrachitos miones como en la Nápoles, la Del Valle o en la colonia Independencia, en donde esa es la constante afuera de los hogares, yo no tengo nada de eso… No tienen parámetro los panistas de señalar, más bien yo les señalaría que revise Taboada todos los antros y giros negros en la Benito Juárez, esos sí son centros de prostitución y centros de criminalidad”, subrayó.

Lee también: Clima: Frente frío seguirá impactando a la CDMX, se esperan heladas y temperaturas de 1 grado este 31 de diciembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que alrededor de las 21:40 horas de este viernes, a causa de una riña entre pasajeros, dos trajineras colapsaron entre sí, en el embarcadero Nativitas.

A causa del siniestro, una de las trajineras resultó con daños en su estructura y volcó, mientras que la otra se hundió. Algunos pasajeros lograron trasladarse a otras dos trajineras que se encontraban en el sitio, otros fueron rescatados del interior del canal por servicios de emergencia.