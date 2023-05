El pasado 10 de abril, Roxana Ruiz fue informada sobre la revocación de las medidas cautelares por el proceso que lleva, tras el “uso excesivo de legítima defensa” al asesinar a su violador, en mayo del 2021.

Luego de ser liberada el pasado 15 de febrero de este año, para llevar su proceso en libertad , los jueces Vicente Guadarrama, Alhelí Segura y Norma Angélica Delgado del Tribunal de Texcoco han decidido imponer prisión preventiva.

“Roxana ha acudido formal y puntualmente a todas sus audiencias y no ha evadido su responsabilidad”, asegura la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas en entrevista con EL UNIVERSAL .

Por lo que, la tarde de este lunes, las colectivas y mujeres se están concentrando en el Poder Judicial de la Federación Ciudad Nezahualcóyotl , para pedir que no se lleven a cabo estas disposiciones.

“¿Por qué quieren regresarla a prisión?, ¿por qué la saña en contra de una joven mujer, madre soltera, que sólo quiere continuar con su vida junto a su hijo?”, dice el comunicado que también lanzó la colectiva.

“Los procedimientos en los Juzgados de Distrito de Nezahualcóyotl son sumamente arcaicos, porque en otras oficialías los amparos se reciben y se suman en automático, pero acá no”.

“Estas acciones son la suma al menosprecio de las autoridades por las exigencias de justicia son represalias por las denuncias contra funcionarios públicos que no respetaron los derechos humanos y el debido proceso de Roxana”, denuncia la Asamblea Vecinal.

Las colectivas y mujeres que se han plantado en el Poder Judicial de la Federación aseguran que no se van a mover hasta que no les den una resolución a favor de Roxana.

Caso Roxana Ruiz

Roxana, de origen oaxaqueño, tenía 21 años, cuando regresó de trabajar y se encontró a una amiga con la que se quedó a platicar a unas calles antes de llegar a su domicilio, en Nezahualcóyotl.

Minutos después se unió a la plática Sinaí, un joven a quien conocía de vista. Cuando ella se despidió de su amiga, este se ofreció a acompañarla y ella aceptó.

“Llegó cuando yo me estaba retirando, se ofreció a llevarme a mi domicilio que es muy cercano, cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán, es su culpa ella, lo dejó entrar, estaba espantada, tenía miedo, lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar”, contó en una carta difundida por la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas.

El hombre atacó y violó a Roxana por lo que ella se defendió y en el forcejeo Sinaí murió.

Un vecino dio aviso a las autoridades por lo que Roxana fue detenida e ingresada al penal Neza-Bordo.

Denunció que no le realizaron pruebas periciales, examen médico, psicológico e inclusive que no le tomaron su declaración por ser un víctima de violación.

