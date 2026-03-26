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La alcaldía Tlalpan informó que comercios ambulantes serán ubicados de forma temporal sobre Calzada Acoxpa y avenida de las Torres para no afectar la movilidad y permitir el libre tránsito en la zona cercana al Cetram Huipulco y el Estadio Banorte.

En redes sociales, informó que la decisión se tomó como resultado de las mesas de trabajo entre el gobierno local y la alcaldía, con motivo de los trabajos de remodelación del Cetram Huipulco y sus inmediaciones.

La diputada del PAN, Daniela Álvarez, denunció en redes sociales la instalación de cerca de 20 puntos fijos de comercio informal sobre Calzada Acoxpa.

“Primero, nos ‘presumieron’ que habían quitado todos los puestos ambulantes del Estadio Azteca; hoy [ayer] amanecimos con más de 20 puestos nuevos financiados por @GobCDMX o @TlalpanAl?”, cuestionó.

“No vamos a permitir esta arbitrariedad. Las vecinas y vecinos estamos listos para tomar las calles, si es que el gobierno pretende secuestrarlas”, concluyó.

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