La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportaron diversas afectaciones en distintas líneas a través de redes sociales, principalmente relacionadas con retrasos y aglomeraciones.

En la Línea 1, pasajeros denunciaron demoras y acumulación de personas en estaciones: “Lento el servicio en la linea 1 que pasa dejan acumular la gente en el paradero que pasa”, dijo un usuario; otro agregó: “Otra vez generado aglomeraciones en línea 1 trenes se quedan mucho tiempo en las estaciones”.

El STC respondió: “Buen día. En este momento, la Línea 1 presenta alta afluencia.”

En la Línea 3, los reportes señalaron saturación y falta de avance de los trenes: “Línea 3 hasta full, línea la raza, que está pasando? O ya digan que de plano no van a dar servicio”, expresó un pasajero; mientras que otro comentó: “Los dos trenes en L3 indios verdes dir universidad ya están llenos y ninguno parte”.

El STC respondió: “Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.”

En la Línea A, los usuarios aseguraron que el servicio estuvo detenido durante varios minutos: “A las 7:03 am la línea A parada totalmente”, escribió una persona; otro usuario reclamó: “Ya muevan los trenes de la línea A Dejen de hacer base!!!”.

El STC respondió: “Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.”

En la Línea 2, también hubo quejas por detenciones prolongadas: “No inventes línea 2 viene tranquila, ustedes que hacen base en las estaciones 10 minutos, como ya estan trabajando que les preocupa que nosotros que salimos con tiempo lleguemos tarde!!!!!!!!”, señaló un usuario; mientras que otro reportó: “Línea 2 dirección Tasqueña, estamos parados en Cuitláhuac”.

En la Línea 7, pasajeros indicaron falta de avance en distintas estaciones. “Linea 7 sin servicio, no pasa metro desde hace 15 minutos”, escribió un usuario; otro añadió: “Saludos desde la línea 07. Llevamos 10 minutos en aquiles, dirección barranca, y no avanza!”.

