Toluca, Méx.— El secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura mexiquense, Carlos Maza Lara, informó que se retrasará la publicación del Plan Maestro del Tren Interurbano México-Toluca, debido a que no se han concluido los estudios de factibilidad y de inversión.

Indicó que este plan contendrá todos los proyectos específicos a realizar y su ubicación, así como proyecciones presupuestales para concretar el proyecto de transformación urbana en la periferia de El Insurgente.

La secretaría tenía estimado que fuera a finales de enero de 2026 cuando se publicara el documento en el Periódico Oficial del Gobierno.

“Estamos en la etapa de estudios de inversión y factibilidad, pero nos estamos llevando más tiempo de lo previsto porque estarán completos; preferimos planearlo bien que iniciar y después tengamos imprevistos. No iniciaremos los trabajos hasta que ya tengamos todo listo”, indicó en entrevista.

Dijo que analizan la posibilidad de firmar un convenio con autoridades federales para usar el derecho de vía y construir el Parque Lineal en avenida Las Torres.