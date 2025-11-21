Más Información

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo; México tiene su cuarta corona

Miss Universe 2025: “Que nadie te haga dudar de tu valor”; las respuestas de Fátima Bosch en la sesión de preguntas

“México, México”: así ruge Tabasco mientras Fátima Bosch compite por Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025; sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Toluca, Méx.— El secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura mexiquense, Carlos Maza Lara, informó que se retrasará la publicación del Plan Maestro del Tren Interurbano México-Toluca, debido a que no se han concluido los estudios de factibilidad y de inversión.

Indicó que este plan contendrá todos los proyectos específicos a realizar y su ubicación, así como proyecciones presupuestales para concretar el proyecto de transformación urbana en la periferia de El Insurgente.

La secretaría tenía estimado que fuera a finales de enero de 2026 cuando se publicara el documento en el Periódico Oficial del Gobierno.

“Estamos en la etapa de estudios de inversión y factibilidad, pero nos estamos llevando más tiempo de lo previsto porque estarán completos; preferimos planearlo bien que iniciar y después tengamos imprevistos. No iniciaremos los trabajos hasta que ya tengamos todo listo”, indicó en entrevista.

Dijo que analizan la posibilidad de firmar un convenio con autoridades federales para usar el derecho de vía y construir el Parque Lineal en avenida Las Torres.

