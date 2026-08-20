“Por eso pospusieron este registro, porque fue un fracaso total y rotundo”, afirmó Ángel Torres, fundador de Todos Somos Anfitriones, ante la ampliación de la fecha para el Registro de Plataformas y Anfitriones de Estancias Turísticas Eventuales para diciembre.

Dijo que esta prórroga es demostración de la inoperabilidad de los cambios a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, específicamente el padrón de anfitriones.

“Que se posponga es resultado de la resistencia por parte de la comunidad que de manera decidida y férrea se opuso al registro”, subrayó.

El fundador de Todos Somos Anfitriones comentó que ninguno de sus agremiados se registró, los cuales son más de 8 mil. “Y mientras sigan las restricciones y nos sigan queriendo utilizar como botín político, suspendiendo nuestros derechos, la comunidad no se va a registrar”.

Agregó que hay más de mil amparos en proceso. Además, en caso de que no se retomen las mesas de diálogo con el gobierno local, habría manifestaciones en vías principales en la primera semana de octubre, con motivo de los dos años de estas restricciones.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amvitur), Sean Cázares Ahearne, consideró que la prórroga es una “oportunidad crítica” para que la autoridad atienda las omisiones y carencias que tienen tanto la ley como la plataforma.

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Cázares Ahearne comentó que el padrón se tendría que eliminar y retomar propuestas como el registro único de hospitalidad, el cual “contempla todos los elementos que se necesitan para que el sector pueda dar cumplimiento con las expectativas que tiene la autoridad”.

Recordó que el registro sólo es útil para anfitriones con hasta tres inmuebles, pues a partir del cuarto debe ser establecimiento mercantil.

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