Retomarán programa de pláticas con estudiantes para atender rezago y violencia en escuelas de CDMX

Ante los casos de violencia que se han registrado en los últimos días en secundarias, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que el siguiente año se van a retomar las pláticas de funcionarios en escuelas, debido a que están dando tiempo a los docentes para que hagan una valoración de los estudiantes tras retomar las clases presenciales.



Consideró que debido a la pandemia de Covid-19 tuvo efectos sobre los niños y niñas después de casi dos años de no ir a la escuela.



"El próximo año probablemente (regresen las pláticas) estamos dando tiempo para que se haga el ajuste por parte de los maestros y maestras de las autoridades educativas y para ver también en que situación están llegando los alumnos y hay ahí también de rezago educativo natural por estar tomando clases a distancia y hasta que no se haga está valoración no quisimos interrumpir. Ya el año que entra estaríamos regresando".





En conferencia de prensa, la mandataria capitalina reiteró que están trabajando con la Autoridad Educativa Federal (AEF) de la Ciudad de México, pero también con los padres de familia, ante los casos de violencia que se han registrado.



"Se está trabajando con ellos y sobre todo es la orientación. Estamos viviendo, no digo que esté asociado a ello, pero evidentemente la pandemia tuvo efectos sobre los niños y niñas que luego de dos años de no ir a la escuela pues regresan. Más que agresiones tiene que ver una atención integral a todos aquellos que están regresando a la escuela".







Lee también: Pemex tiene plan transexenal para 38 proyectos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día

rdmd