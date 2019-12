Retoman la pugna los morenistas en el Congreso

Este fin de semana terminará el periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad de México y se prevé que en la madrugada del sábado esté aprobado el paquete económico, por lo que los diputados de Morena revivirán los pleitos internos para renovar la coordinación del grupo parlamentario, la cual tiene Ricardo Ruiz, pero renunció a través de un mensaje de WhatsApp ante las divisiones internas. Será este lunes, pero la hora y lugar se manejan con sigilo. Lo que nos adelantan es que don Ricardo ya no será el líder y la disputa está entre los dos vicecoordinadores; José Luis Rodríguez y Valentina Batres. El primero, sus allegados comentan, cuenta con el respaldo de 19 congresistas, mientras que la diputada por Álvaro Obregón tiene 12, incluidos los de la Tercera Vía, como Guadalupe Chavira. Pero hay un grupo de independientes que podrían dar el campanazo. Así que la moneda está en el aire y ya se alistan para el agarrón.

Los policías de García Harfuch

Entre la decena de pendientes que están desahogando los diputados locales estuvo la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual fue presentada por el Gobierno capitalino y en particular por el actual titular de la corporación policiaca, Omar García Harfuch. Nos platican que uno de los temas fundamentales es la posibilidad de que los policías realicen tareas de investigación y coadyuven con las indagatorias del Ministerio Público de la todavía procuraduría capitalina. El hecho, nos platican, se trata de un grupo de 500 policías de élite que estarán bajo las órdenes de García Harfuch y reforzarán las tareas para combatir el delito. Veremos qué resultados tendrán en los próximos meses.

Los triquis no se van del Zócalo

Tal parece que a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, se le están dificultando las negociaciones para que los comerciantes triquis puedan irse a otro espacio a vender, pues en la semana, poco a poco, se han ido expandiendo en el Zócalo capitalino. Lo que nos dicen desde el Gobierno es que ahí van las pláticas y confían en que pronto haya un acuerdo y no prevén que doña Rosa Icela pierda algún round en esta batalla, sobre todo, porque el sábado ya se inaugura la pista ecológica para patinar.

Se atora presupuesto en Edomex

Sin llegar a acuerdos, los diputados del Congreso del Estado de México planean alargar la discusión del paquete económico 2020, aunque ello implique no cumplir con los tiempos legales. El plazo para tenerlo listo es el próximo domingo 15 de diciembre, pero dado que todavía no concluyen las negociaciones para el rubro de educación, el agro y las proyectos de inversión a largo plazo para renovar carreteras o construir cárceles, perfilan que sea hasta el 18 de diciembre cuando sometan el presupuesto a votación ante el pleno. Nos dicen que basta acordarlo en la Junta de Coordinación Política para decidir que el cierre del periodo de sesiones sea fecha. El morenista Maurilio Hernández, presidente de la Jucopo, confirmó que los detienen algunos temas que no quedan claro para algunos diputados y que la Secretaría de Finanzas muy amablemente les está explicando hasta con manzanas.