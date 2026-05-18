Ecatepec, Méx.— El interior del inmueble que albergará el futuro campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec, ahora es un espacio devastado.

Las paredes, antes destinadas a una clínica materno-infantil que nunca operó, muestran ahora capas de pintura descascarada y manchas oscuras que descienden desde el techo hasta el piso.

El techo colapsó en varias secciones y dejó al descubierto varillas retorcidas y pedazos de concreto que cuelgan como esqueletos.

El suelo desaparece bajo una espesa capa de basura acumulada durante años. Restos de cartón, trapos sucios, botellas plásticas, pedazos de madera cubren cada metro cuadrado del lugar.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, explicó que el proyecto para construir un plantel de dicha universidad, específicamente en la zona alta de Ciudad Cuauhtémoc, en la colonia Chiconautla 3000, se efectuará en lo que fue una antigua clínica materno-infantil.

El campus Ecatepec de la UNRC forma parte del Plan Oriente, pues el gobierno municipal lo propuso para uso universitario, porque ya cuenta con una estructura construida de gran magnitud.

“Nos dijeron que sí cumplía con las características que se requerían para hacer una universidad. Además, es en la parte alta de Ciudad Cuauhtémoc, donde es necesaria una intervención social de este calibre”, agregó.

Mientras se realiza el proceso de desincorporación del inmueble para dar paso al plantel universitario, la edil estimó que entre junio y julio se abra la convocatoria “aunque no haya instalaciones, vamos a tener instalaciones provisionales para poder empezar o vía Zoom para poder empezar clases con el alumnado”, refirió.

La llegada del plantel ilusiona a los jóvenes.