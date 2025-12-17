Más Información

Dos niños de 10 y 11 años de edad fueron la tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025, luego de quedar atrapados en un juego mecánico ubicado al interior de , en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

El incidente ocurrió en un juego instalado frente a Kidzania, sobre la , en la colonia Cruz Manca, donde la puerta del juego se atascó, impidiendo que los menores pudieran descender. De acuerdo con los primeros reportes, los niños permanecieron atrapados aproximadamente 15 minutos, tiempo durante el cual se mantuvieron conscientes.

Al lugar acudieron patrullas del sector, personal de seguridad de la plaza, así como paramédicos del SUMMA y Protección Civil, quienes solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, arribando la unidad multipropósitos del grupo de vulcanos.

Tras un trabajo coordinado entre bomberos y personal médico, se logró la liberación segura de los dos menores. Posteriormente, paramédicos realizaron la valoración médica, determinando que no presentaban lesiones y que no fue necesario su traslado a un hospital.

Una vez concluidas las labores de atención y verificada la integridad de los niños, los servicios de emergencia se retiraron del sitio, sin que se reportaran mayores incidentes.

