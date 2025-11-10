Reportan microsismo de 2.3 en Coyoacán; C5 activa protocolos de emergencia y monitoreo

Más Información
El Servicio Sismológico Nacional reportó a través de sus redes sociales un microsismo de magnitud 2.3 localizado en Coyoacán a las 20:36 horas en la Ciudad de México.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) anunció que ya esta trabajando con autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) para activar protocolos de emergencia y monitoreo con cámaras.
El C5 también recordó que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es en la CDMX.
Sin afectaciones tras microsismo
La SGIRPC anunció a través de su cuenta de X que entablaron comunicación con Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, y hasta el momento, no se tiene reporte de afectaciones.
El coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, mencionó que autoridades se mantienen alerta a llamadas al 911 para atender afectaciones.
