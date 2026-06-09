En la plataforma que lanzó el Gobierno de la Ciudad de México para transparentar el gasto de 23 mil millones de pesos de obras que hicieron por la Copa del Mundo 2026 se incluyeron 672 millones 102 mil 302 pesos que se destinaron al mejoramiento de planteles educativos. Si bien en el portal a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas aparecen fotografías, descripciones y montos que se gastaron en las obras, y su fuente de financiamiento, no vienen otro tipo de documentos como contratos o información desglosada. Hasta el 31 de mayo se agregaron datos de 16 mil 679 millones de pesos.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más