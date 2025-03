Ecatepec, Méx.— App Riders es un colectivo de motociclistas dedicados al servicio de reparto de comida mediante aplicaciones de celular creado en 2017 con la finalidad de apoyarse mutuamente, debido a que “estábamos muy desprotegidos por las aplicaciones, no teníamos ningún tipo de seguro o algo que nos garantizara que en caso de accidente nos pudieran apoyar”, contó César, Chino, líder del moto club.

Actualmente son 107 integrantes, con presencia en Ecatepec y en zonas de la Ciudad de México como Lindavista, Coyoacán y Parque Hundido, uniéndose como gremio ante incidentes que les ocurren en el día a día llevando alimentos a ciudadanos que compran mediante aplicaciones de teléfono celular.

Uno de los casos de apoyo mutuo que más recuerda fue en 2022, cuando a uno de sus compañeros lo atropellaron, logrando que el causante no se escapara y que fuera remitido ante el Ministerio Público y que, además, le pagara la motocicleta.

“No tenemos ningún requisito para ser miembro, solamente que quieran pertenecer al moto grupo, no tenemos distinción, ya sean hombres y mujeres y también de la comunidad LGBTQ+; tenemos en la agrupación compañeros que padecen del oído o que son sordomudos, nosotros los protegemos”, refirió César.

Sobre este último sector de la población, recordó que ya hubo una ocasión en la que a un moto repartidor sordomudo no le querían entregar su cambio en una gasolinera y al apoyarse, presionaron “para que la gente no se pase de lanza con nosotros”.

La vida de un repartidor comienza a las 7:00 horas y al mediodía toman un descanso de aproximadamente dos horas y después retoman la motocicleta para seguir rodando hasta la noche, repitiendo la jornada cada día y ya es una cuestión personal el elegir los descansos.

“Yo a veces voy regresando a las dos o tres de la mañana y otra vez la misma jornada. Son unos 35 o 37 repartos y anteriormente nos pagaban bien, pero bajaron mucho los precios. Antes, por estar conectado cinco horas nos pagaban bien y para ganar un estándar de 700 u 800 pesos te tienes que conectar casi todo el día”, expuso César.

Con la empresa Didi han tenido apoyo de un seguro, agregó y puso como ejemplo el caso de otro compañero al que le pagaron todos los gastos médicos tras accidentarse en Río de los Remedios y posteriormente le regalaron una moto para que pudiera seguir trabajando.

Esa misma empresa de delivery estima que en todo el territorio mexiquense hay 110 mil personas que son entre emprendedores restauranteros y emprendedores-conductores y conductoras de plataforma a bordo de una motocicleta, mismos que recibieron capacitación por parte de la Secretaría de Movilidad para mejorar sus técnicas de manejo.

Los riesgos a los que se enfrentan son los policías corruptos, puntualizó César, al tiempo de señalar que las revisiones de rutina que llegan a realizar les afectan, pues pierden dinero cuando les piden que “inviten un refresco” o, incluso, porque les llegan a querer multar por invasiones que no cometen al carril confinado del Mexibús, dijo.

Reconoció que existen conductores de motos que son imprudentes y no respetan el Reglamento de Tránsito; sin embargo, consideró que el gremio de motociclistas no debe ser estigmatizado, haciendo un llamado para que todas las personas que manejen algún vehículo lo hagan con prudencia y recordando que no todos van en cuatro ruedas.

Bajo ese contexto del manejo imprudente, Arturo Cervantes, experto internacional en seguridad vial y extitular del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, expuso que la primera causa de muerte en México y la primera causa de ingresos a los hospitales son los hechos de tránsito y también son la segunda causa de orfandad en el país, “porque muchas personas que se ganan el pan se acaban matando en un hecho de tránsito que a veces es imprevisible, pero siempre es prevenible”.

La moto es un fenómeno que llegó para quedarse, dijo, ya que en el año 2000 había poco menos de 300 mil motos en el país y ahora la cifra pasó a más de 6 millones de motociclistas, lo que se traduce a un incremento de 2000%; ir en una moto multiplica por 48 veces el riesgo de siniestro versus si se viaja en un vehículo de cuatro ruedas, refirió el experto, quien precisó que para el año 2000 había un muerto cada tres o cinco días y hoy ocurren 16 muertes diarias de motociclistas.