Con miras a la celebración del Mundial de 2026, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) publicó una licitación para la rehabilitación y mantenimiento del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco.

En la Gaceta Oficial se detalla que las obras que se realizarán en el Cetram que conecta con el Estadio Azteca se llevarán a cabo del 30 de octubre al 31 de diciembre. Los costos de las bases para conocer el proyecto es de 15 mil pesos.

Este sitio es base de unidades procedentes de las rutas 75, 13, 73, 70, 40 y 69, principalmente, con dirección a la zona de hospitales.

EL UNIVERSAL ha dado cuenta de que la zona está descuidada, con infraestructura percudida, ambulantaje, zonas desordenadas que alientan a la inseguridad durante el tránsito en la zona, coincidieron transeúntes.

El Organismo Regulador del Transporte (ORT) informó vía transparencia a este diario que al día el Centro de Transferencia Modal Huipulco moviliza a 20 mil personas y tiene en su interior más de 47 comerciantes informales.