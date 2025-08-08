Más Información

Naucalpan, Méx.—El 40% de la zona industrial de Naucalpan está en abandono, informó Miguel Adolfo Becerril, director de Desarrollo Económico del municipio.

A pesar de aportar el 17% del Producto Interno Bruto (PIB) del Estado de México, precisó, el ayuntamiento atraviesa un proceso de transformación, en el que las industrias manufactureras han sido desplazadas por actividades comerciales y de servicios. Reconoció que revertir el abandono no será sencillo, pues implica una readaptación del suelo industrial. Gisela González Granados

