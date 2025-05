Diputados locales de Morena aseguraron que la regulación a los scooters y bicis eléctricas no buscan criminalizar, sino poner orden.

Durante La Chilanguera de este domingo, la diputada Brenda Ruiz detalló que este martes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, enviará al Congreso de la Ciudad una iniciativa para crear la Ley de Electromovilidad, que definirá lo que son los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepes).

Este tipo de vehículo será cualquiera que utilice motor eléctrico, que tenga manubrio para conducirse, que tenga dos o más ruedas y que alcance una velocidad superior a 25 kilómetros por hora.

Estos Vemepes se van a distinguir en dos categorías: Tipo A para aquellos que pesen menos de 35 kilogramos y tipo B para los que tengan un peso de entre 35 y 350 kilos.

Detalló que estos vehículos tendrán que cumplir contadas las disposiciones al Reglamento de Tránsito y no podrán circular por los carriles exclusivos del Metrobús o contraflujo.

Brenda Ruiz no quiso adelantar cuáles serán las sanciones y pidió esperar al martes para conocerlas, aunque dejó claró que el objetivo de estas nuevas reglas no es criminalizar.

“Esta iniciativa no busca criminalizar, busca poner orden en cuestiones que ya no están siendo sólo de seguridad vial, sino de temas de seguridad… y lo recalco, esto no busca criminalizar y no va contra de las personas más desprotegidas, al contrario, va a favor de los peatones, va a favor de los ciclistas, los ciclistas también sufren por las bicicletas eléctricas, las motocicletas. Esto es un tema de seguridad vial para todas y para todos, y quien me diga que no ha tenido que cuidarse de una motoneta y de una bici para no ser atropellado, es porque no vive en esta ciudad, eso es una realidad”, comentó.

Recordó que la Jefa de Gobierno también enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para tipificar los delitos a bordo de motocicletas.

“Estará enviando al ámbito federal (una iniciativa) para poder tipificar con claridad los delitos cometidos mediante el uso de motocicleta, que es otra cosa que es muy importante recalcar y en la que hay que hacer énfasis: hay delitos de alto impacto que en últimas fechas se han cometido en este tipo de vehículos; entonces, también por un tema de seguridad, más allá de la seguridad vial, es necesario la regulación de este de este tipo de de vehículos”, sostuvo la legisladora.

Expuso que el 60% de robos cometidos con violencia en la Ciudad de México durante el último año involucraron a motocicletas, por lo que recalcó la urgencia de tipificar esta conducta.

La semana pasada fueron ejecutados dos funcionarios cercanos de la jefa de Gobierno, y uno de los vehículos que usó el probable responsable para huir fue una moto

