Toluca, Méx.— En el marco de la Operación Caudal, el gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y en coordinación con la fiscalía mexiquense, realizó la entrega en depositaría de 13 pozos comunitarios.
Entre ellos están los ubicados en Amecameca, Ixtapaluca, Calimaya, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Tecámac, Texcoco, Tezoyuca, Toluca y Tultepec, los cuales estarán bajo la responsabilidad directa de los gobiernos locales, comunidades o ejidos.
Estos 13 pozos serán operados por representantes de la comunidad, los organismos de agua municipales o ambos, con el fin de reanudar la distribución del líquido y no podrá comercializarse.
“Estamos regresando el agua al pueblo. Estos 13 pozos son para las comunidades, no para la venta”, dijo la Vocal Ejecutiva de la CAEM, Beatriz García Villegas.
