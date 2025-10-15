Toluca, Méx.— Ante los constantes robos a transporte público y taxis de plataforma, policías de tres municipios, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México alistan un operativo en Paseo Tollocan desde San Mateo Atenco hasta Alfredo del Mazo.

“Se van a reforzar los operativos, venimos trabajando en Paseo Tollocan que es un avenida muy importante se están desarrollando trabajos de inteligencia e investigación por parte de la secretaría”, detalló Martín Domínguez Resendiz, director General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de Seguridad estatal.

Resaltó que actualmente la dependencia recibe por mes, tres denuncias por asaltos en Paseo Tollocan, por ello hizo un llamado a los automovilistas a denunciar cualquier tipo de delito en esta vía principal.