La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se reforzará la seguridad en el Centro Histórico con la implementación de un Mando Único de la Policía y el rediseño de los cuadrantes de la zona, luego del ataque armado en contra de la líder de comerciantes Diana Sánchez Barrios, que tuvo lugar el jueves pasado en la calle de Motolinía.

“Vamos a reforzar la seguridad en el Centro Histórico, que es un lugar fundamental para nuestra Ciudad y para el país. El Centro Histórico es el epicentro comercial, económico, cultural y político de esta Ciudad, y el gobierno, con todas las fuerzas que se tienen, vamos a seguir trabajando para mejorar la seguridad, con un plan específico”, afirmó.

En conferencia de prensa, la mandataria adelantó que se trabajará de la mano con los comerciantes y sectores económicos para lograr mayor seguridad en sus calles y combatir diversos delitos, particularmente el de extorsión.

A su vez, señaló que se establecerán tres sectores de la policía en el Centro Histórico —actualmente hay dos—, se hará una reestructuración y se instalará un Mando Único de la Policía para lograr mayor eficiencia en la prevención del delito.

“Cualquier acto de violencia, y más aquellos donde se pierde la vida de las personas, es absolutamente condenable”, enfatizó

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que como parte de esta estrategia se reforzarán los patrullajes en el Centro Histórico con 330 elementos, de manera particular los policías de tránsito realizarán revisiones preventivas de vehículos motorizados, específicamente motocicletas.

Tras este anuncio, comenzó el despliegue de los uniformados en el Centro Histórico, especialmente en las inmediaciones de la calle Motolinía, donde ocurrió el ataque en contra de Sánchez Barrios, y que hasta el momento dejó como saldo una persona fallecida.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se encontró que aproximadamente a las 11:00 horas sólo se encontraban dos elementos en la zona de los hechos.

Hacia las 14:00 horas de ayer elementos de la SSC comenzaron a hacer recorridos en las calles aledañas, instalaron retenes de motociclistas para revisar sus pertenencias y papeles, además de que varias patrullas realizaron rondines en caravana y a baja velocidad e incluso un dron sobrevoló la calle de Motolinía.

Los charcos de sangre en el asfalto aún podían observarse, mientras la gente caminaba por la calle y realizaba compras en diversos negocios.

Transeúntes y trabajadores en el sitio dijeron sentirse inseguros tras estos hechos, incluso los locatarios se negaron a dar entrevista por miedo a represalias.

Llaman a deslindarse del crimen organizado

Durante la conferencia de prensa, César Cravioto, secretario de Gobierno, hizo un llamado a los comerciantes del Centro Histórico a no aliarse con el crimen organizado y adelantó que ya está en desarrollo una “estrategia integral” para organizar el comercio en vía pública en las calles.

“El comercio es una actividad lícita y noble, quienes viven de esta actividad merecen todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Hacemos un llamado a todos los líderes del comercio en vía pública que se deslinden del crimen organizado, que no hagan alianzas con él. Hacer alianzas con el crimen organizado no los fortalece, los vulnera; sus diferencias deben resolverse con diálogo no con violencia”, dijo.

