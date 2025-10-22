La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que recuperó nueve hectáreas de Área Natural Protegida en San Nicolás Totolapan, perímetro de la alcaldía Magdalena Contreras.

La dependencia capitalina detalló que este martes se realizó un operativo interinstitucional en el paraje "El Durazno", en donde se recuperaron tres hectáreas ocupadas con viviendas irregulares, y se protegieron seis hectáreas más mediante labores de conservación de los servicios ecosistémicos y prevención de nuevas invasiones.

En total participaron 510 elementos de diversas áreas de gobierno en este operativo.

El área intervenida forma parte del Área Natural Protegida Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, un sitio emblemático del suelo de conservación y uno de los proyectos comunitarios de ecoturismo más importantes de la Ciudad.

Este ecosistema de bosques templados, con presencia de oyamel, encino y pino, es hábitat del venado cola blanca, coyote, liebre, armadillo y una gran variedad de aves migratorias y residentes. Además, cuenta con manantiales y cuerpos de agua que contribuyen a la recarga de los acuíferos y al equilibrio ambiental de la capital.

Durante el operativo se detectaron construcciones recientes levantadas sobre la ladera de un cerro, así como un taller improvisado de hojalatería cuyas actividades generaban contaminación por solventes y pinturas. Las autoridades procedieron a retirar las estructuras irregulares, los residuos y restaurar el terreno afectado. La intervención se realizó con saldo blanco, en un ambiente pacífico y ordenado, bajo la observación de representantes de Atención Ciudadana, Protección Civil y Derechos Humanos.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su llamado a la ciudadanía a no comprar ni construir viviendas en el suelo de conservación, áreas naturales protegidas o suelo verde, ya que por su valor ecológico está prohibido su uso habitacional. Para evitar fraudes o engaños, se invita a consultar la página de la DGCorenadr y la campaña “No te dejes engañar”, disponible en https://altepetl.cdmx.gob.mx/no-construyas-vivienda-en-suelo-de-conservacion.

